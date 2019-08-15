Песков отреагировал на идею представить пилотов А321 к госнаградам за экстренную посадку

Москва, 15 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение представить пилотов самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» к госнаградам за экстренную посадку в Подмосковье, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на предложение уральских властей представить пилотов А321 к госнаградам за успешную экстренную посадку в кукурузном поле после отказа одного из двигателей самолета. Представитель Кремля поддержал идею.

«Награждение государственными наградами осуществляется по указу президента, — напомнил он. — После того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности — в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, — они будут награждены», — объявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ранее стало известно, что после взлета из аэропорта «Жуковский» А321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц. По предварительной информации, одна из них попала в двигатель, что привело к его отказу.

Пилоты смогли успешно посадить лайнер, на борту которого находились около 230 пассажиров, в кукурузном поле. Жертв во время ЧП, к счастью, удалось избежать.

Ранее в Росавиации сообщили, что черные ящики А321 «Уральских авиалиний» не пострадали и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).