Онищенко «по-прокурорски» прокомментировал данные Росстата по малолетним мамам

Пять 17-летних матерей родили в прошлом году по пятому ребенку, такие данные приводит Росстат. 16-летние россиянки родили 2925 малышей, 919 детей родились у 15-летних мам. Некоторые из несовершеннолетних рожали уже не первого ребенка. Более 190 детей родились у 14-летних девочек, 34 малыша — у 13-летних, четыре ребенка — у 12-летних.

Хотя медики убеждены: примерно с 15-16 лет девушка, как правило, в состоянии выносить и родить здорового ребенка, это не значит, что юридически и социально подростки готовы стать полноценными ответственными родителями. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Здесь есть несколько аспектов, не только физиологический, но и социальный, — отметил он. — И с точки зрения физиологии, и с точки зрения социализации у столь юной мамы много проблем. А уж рождение ребенка в 12 лет — это никак нельзя назвать нормой. Если говорить о среднероссийских показателях, то беременность в 12 лет — это, скорее всего, следствие огромных пробелов в воспитании малолетней мамы. Это значит, что эта мама скорее всего не получит образования, даже среднего общего. Да и просто это вредно для здоровья, когда беременность нужно вынашивать еще неокрепшему и не завершившему половое созревание организму».

Что касается рождения пятого ребенка у 17-летних девушек, то в связи с этим Онищенко вспомнил, как в советские времена обследовал беременных в одном отдаленном от Москвы регионе.

«Я там впервые столкнулся, как женщина в течение года рожала дважды — в начале года и в конце — полный срок вынашивания плода. То есть ее, как говорится, ставили в стойло, и она была детородной машиной», — вспоминает он.

Вообще беременность несовершеннолетних, по словам Онищенко, проблема, хорошо известная во времена СССР.

«Я это хорошо знаю, как бывший работник Минздрава СССР, — говорит собеседник ФАН. — Тогда все эти вопросы были на контроле у партийных органов».

Онищенко напомнил, что в советское время, как и сейчас, было предусмотрено снижение брачного возраста в случае ранней беременности.

«Например, на Украине, а также в среднеазиатских республиках СССР возраст, с которого при наличии беременности разрешалось вступать в брак, был ниже, чем в РСФСР», — говорит он.

В такой ситуации очень важна социальная сторона, считает Онищенко: несовершеннолетние родители по закону не могут нести полную юридическую ответственность за собственного ребенка.

«Несовершеннолетние родители недееспособны с точки зрения юридической и социальной, — напоминает депутат Госдумы. — Хорошо, если у родителей-подростков есть мамы-папы-дедушки-бабушки, которые этого ребенка возьмут. Ребенок — это, конечно, счастье, но рождение детей у несовершеннолетних — в нашем сегодняшнем обществе это огромная социальная и физиологическая проблема, и это нужно иметь в виду».

Кроме того, когда речь идет о беременности несовершеннолетних, нужно выяснять, нет ли там состава преступления, напомнил парламентарий.

«Если говорить по-прокурорски, — это является совращением несовершеннолетнего, а значит — заслуживает уголовного наказания», — отметил Геннадий Онищенко.

В России по закону возраст согласия для сексуальных отношений наступает в 16 лет. Если половой партнер лица, не достигшего 16-летнего возраста, является совершеннолетним, его привлекают к уголовной ответственности.