В США назвали «интересным» предложение Зеленского о расширении нормандского формата

Вашингтон, 15 августа. Американские власти считают интересным предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата. Об этом заявил журналистам временный поверенный в делах Штатов на Украине Уильям Тейлор.

«Зеленский объяснил, что нормандский формат не имеет успеха и не привел к каким-то результатам, поэтому он предлагает пригласить американцев или, к примеру, британцев присоединиться», — заявил Тейлор.

При этом американский дипломат назвал «интересной» эту инициативу. Параллельно он указал на то, что в этом контексте необходимо знать мнение и других участников формата по этому вопросу, пишет «Европейская правда».

«Но я могу сказать, что нам это интересно», — сказал глава дипломатической миссии.

Кроме того, он сообщил, что специальный представитель внешнеполитического ведомства США по Украине Курт Волкер также говорит, что «заинтересован в таких изменениях, и уже ведет беседы касательно этой темы».

Ранее сообщалось, что Франция не рассматривает вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу. Как отметил представитель МИД Франции, Париж, как и Берлин, поддерживает регулярный диалог с Волкером, но вопрос об изменении «нормандского формата» не стоит на повестке дня.

С инициативой обсудить ситуацию на юго-востоке Украины шестой президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину 8 июля. Как отметил украинский глава, это можно было бы сделать в белорусской столице в присутствии главы Белого дома Дональда Трампа, Терезы Мэй (в тот момент она занимала пост премьер-министра Британии), президента Франции Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 11 июля российский президент назвал предложение Зеленского интересным и не исключил расширения нормандского формата.