Соболь забыла о «голодовке», выманив у наивных россиян миллионы рублей в фонд Навального

Москва, 15 августа. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь забыла о своей фейковой голодовке после того, как ей удалось выманить миллионы рублей в фонд своего наставника скандального блогера Алексея Навального.

Напомним, избирательные комиссии отказались регистрировать Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей, оказались липовыми. Ранее соратницу Навального неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписями. Так, столичные правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей», организованную Соболь. Кроме того, несостоявшийся кандидат не постеснялась подкупить некоторых избирателей и использовать подписи мертвых.

Получив отказ от Мосгоризбиркома, Соболь предпочла не обращаться в суд и добиваться своей цели законным путем, а устраивать провокации и организовывать несанкционированные акции. Так, 13 июля несостоявшийся кандидат объявила «голодовку». Однако на следующий день после этого Соболь заметили в одном из московских кафе, где она ела суп, передает Telegram-канал «Шавки Красовского». Кроме того, позднее курьер службы доставки рассказал, что привозил еду из ресторана грузинской кухни к Центру сбора подписей, где находилась «отказавшаяся от пищи» Соболь, пишет Nation News.

«Голодовка» соратницы Навального стала отличным поводом для вымогательства денег у наивных россиян. Еще неделю назад бывшая ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Тоня Самсонова написала в Facebook, что якобы очень переживает за здоровье своей «отказавшейся от еды» подруги. Самсонова предложила Соболь прекратить фейковую голодовку, если так называемому Фонду борьбы с коррупцией будут жертвовать миллион рублей в месяц.

«Я считаю, что это хорошее предложение: мы 1 миллион в ФБК в месяц, ты заканчиваешь голодовку», — написала Самсонова.

«Тоня, спасибо, что переживаешь и поддерживаешь. +1 миллион в месяц на нашу деятельность — это вау! Но можно совместить и его, и оставить за мной право на выбор?» — ответила Соболь, согласившаяся на деньги, но желающая при этом продолжить «голодовку».

Однако вечером 13 августа несостоявшийся кандидат Соболь заявила о прекращении «голодовки». Видимо, именно тогда в ФБК поступил первый миллион, собранный по призыву Самсоновой.

Отметим, что в правдивости заявлений Соболь об отказе от еды сомневались многие эксперты. Так, Геннадий Малахов отметил, что Соболь должна «лежать и чахнуть», однако с ней такого не наблюдается.