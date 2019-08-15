В штабе Зеленского назвали условие снятия водной блокады Крыма

Киев, 15 августа. Украинские власти назвали условие восстановления водоснабжения Крыма. Об этом сообщает информационное агентство УНН.

«Освобождайте Крым! Мы зайдем, разберемся и с водой, и с электроэнергией, и с другими проблемами», — сказал представитель штаба президента Украины Владимира Зеленского Изет Гданов.

По словам украинского чиновника, территория полуострова «будет развиваться», если Крым вернется в состав Украины. Гданов заявил, что «перекрытие канала должно сработать для освобождения территорий».

По его мнению, для киевских властей крымский вопрос остается стратегически важным, а единственным аргументом для старта переговоров о восстановлении водоснабжения является «передача полуострова».

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов подчеркнул, что Киев, перекрыв поставку воды в Крым, «грубо нарушает гуманитарное право». Он обратил внимание на то, что регион имеет абсолютно законное право на поставку днепровской воды с Украины.

Крымский глава Сергей Аксенов заявил, что решения по блокаде Крыма принимаются новыми властями Украины по сигналу Запада. Он также назвал водную блокаду частью антироссийской кампании Запада.

Крым стал регионом РФ в марте 2014 года после референдума, по итогам которого подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Киев и страны Запада считают полуостров украинской территорией.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».