Пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика нашли живым

Омск, 15 августа. Пропавшего во вторник в лесу Омской области трехлетнего мальчика нашли живым, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

Волонтеры остановили работу. Поиски трехлетнего мальчика продолжались 24 часа в сутки со вторника. Обстоятельства спасения мальчика на данный момент не сообщаются.

Информацию об обнаружении ребенка подтвердили в УВД по Омской области и в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В центре поблагодарили всех неравнодушных, кто вышел на поиск мальчика, в частности отряды «Доброспас-Омск», «След» (Омск) и «Сокол» (Екатеринбург). Особым вниманием волонтеры отметили профессионализм сотрудников полиции в сложившейся ситуации.

Как ранее сообщили родители пропавшего ребенка, сын был оставлен в салоне автомобиля, когда они отправились собирать ягоды. Вернувшись к месту стоянки в лесу, родственники обнаружили, что мальчика в машине нет.

К поиску ребенка были подключены 800 полицейских и волонтеров. С воздуха лес прочесывали квадракоптер, вертолет Росгвардии и два частных самолета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка. Региональному управлению было поручено выявить все обстоятельства произошедшего. Контроль за расследованием дела осуществлял центральный аппарат.

Ранее в СК РФ сообщили, что в лесу была найдена кепка мальчика. Вещь опознал его отец.