Сирия новости 15 августа 19.30: склад оружия «Ан-Нусры»* взорвался в Идлибе, террористы бросили «джихад-мобиль» против САА

Сирия, 15 августа. Мощный взрыв уничтожил склад оружия «Ан-Нусры» на севере Идлиба, террористы использовали «джихад-мобиль» против САА, сирийская армия продолжает наступление.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: арестовали местного жителя в Ракке, освободила Магар-Ханта в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): прибыла на помощь террористам «Тахрир аш-Шам» в Хаму.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжали противостоять САА на юге Идлиба и севере Хамы, применили «джихад-мобиль» против САА в Ас-Сукейке, лишились в результате взрыва склада оружия в Ад-Дана.

Курды: арестовали мирных жителей в Хасаке по подозрению в сговоре с ССА.

Провинция Латакия

Новостные источники, близкие к боевикам «умеренной оппозиции», сообщают о гибели нескольких военнослужащих САА на минном поле на севере Латакии. Baladi News утверждает, что инцидент произошел в районе города Кабана, который остается крепостью террористов в горах Латакии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Немногочисленные жители города Хаджин в провинции Дейр эз-Зор страдают от нападений диких собак, сообщает местный новостной источник в Twitter (@EuphratesPost). За последнее время в городе зафиксированы два случая нападения одичавших собак на детей — в возрасте пяти месяцев и десяти лет.

Напомним, расположенный на левом берегу Евфрата Хаджин, который находится сейчас под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), подвергся тотальному уничтожению в ходе боевых действий против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в 2018 году. Хаджин, в котором ВВС США и французская артиллерия уничтожили не менее 75% построек, зданий и сооружений, стал городом-призраком, население до сих пор не может вернуться туда, поскольку в городе отсутствует элементарная гражданская инфраструктура.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (@anasanas84) сообщает о погибших и раненых в рядах правительственных сил в результате артиллерийского обстрела освобожденного недавно населенного пункта Ас-Сукейк. Именно в этом районе Идлиба в настоящее время происходят наиболее ожесточенные столкновения между боевиками и САА. Для того, чтобы выбить силы Дамаска из Ас-Сукейка террористы «Тахрир аш-Шам» (находится под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») применили даже «джихад-мобиль», сообщает Step News. Источник утверждает, что эти отчаянные атаки позволили террористам выбить армию из Ас-Сукейка, однако могут ли боевики удержать эти позиции, остается неясным.

Несмотря на эту неудачу, как сообщают источники в Twitter (@VivaRevolt), правительственным силам удалось отбить у боевиков населенный пункт Магар-Ханта к северо-западу от Хан-Шейхуна.

Между тем на севере Идлиба, в районе городов Ад-Дана и Сармада, произошел мощный взрыв. Как сообщает источник в Twitter (@nm79797979), взорвался склад оружия и амуниции, принадлежащий боевикам «Тахрир аш-Шам» и расположенный на крупном рынке между Ад-Дана и Сармадой. Step News отмечает, что почти ровно год назад, 12 августа 2018 года, склад оружия взорвался в Сармаде, уничтожив пятиэтажный жилой дом вместе с жителями. В этот раз, как сообщается, «жертв относительно мало». Причины взрыва не раскрываются.

Провинция Ракка

Военная разведка Сирийской арабской армии (САА) арестовала в провинции Ракка местного жителя по имени Турки аль-Бухамад, сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost). Арестованного поместили под домашний арест в его собственном доме в районе Мадан.

Провинция Хама

Первые отряды боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» (входит в состав ССА) прибыли в провинцию Хама, чтобы помочь террористам «Тахрир аш-Шам» противостоять наступлению САА, сообщает турецкий новостной канал в Twitter (@HalasMedya). Источник называет все группировки, которые намерены отправить подкрепления в Хаму и Идлиб: это туркоманские «Лива Мунтасир Биллах», «Лива Самарканд», «Фиркат аль-Хамза», «Лива Султан Мурад», отметившаяся бесчисленными преступлениями против курдского населения в оккупированном Африне, и «Файлак аш-Шам». Силы многих из этих группировок уже присутствуют в идлибской зоне деэскалации, однако это не помогло террористам «Тахрир аш-Шам» удержать линию обороны на юге Идлиба.

Между тем источник в Twitter (@ali82184018) сообщает, что террористы обстреляли САА в районе населенного пункта Атшан. Кроме того, сообщается о ракетном ударе по бойцам САА в районе Телль-Яаса.

Провинция Хасака

Курдские силы безопасности арестовали двух жителей деревни Тлул ат-Талал в провинции Хасака. Как сообщает Baladi News со ссылкой на местных медиаактивистов сообщает, что Аделя Шехазу и Сабри аль-Абуда арестовали по обвинению в связях с протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА). Они обвиняются в попытке создать диверсионную группу для выполнения задач ССА и Турции на контролируемой курдами территории. Источник отмечает, что в связи с планами создания турецкой «зоны безопасности» на севере Сирии «Демократические силы Сирии» (SDF) увеличили количество рейдов, обысков и проверок на контролируемой территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.