США наложили санкции на экс-главу спецслужб Судана и его семью

Вашингтон, 15 августа. Власти США ввели санкции против бывшего директора Национальной службы разведки и безопасности Судана Салаха Гоша, его жены и дочери, заявил американский госсекретарь Майкла Помпео.

В Вашингтоне Гоша подозревают в причастности к грубым нарушениям прав человека. По информации Госдепартамента, он, находясь на посту главы спецслужбы, якобы был связан с пытками людей.

«Сегодня [в среду] Соединенные Штаты ввели санкции против Салаха Абдаллы Мохамеда Мохамеда Салеха, известного как Салах Гош, бывшего директора Национальной службы разведки и безопасности Судана», — констатировал Помпео.

Госсекретарь США добавил, что санкции распространяются и на семью бывшего директора Национальной службы разведки и безопасности Судана. Ему и его ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию США.

Гош подал в отставку 13 апреля — через день после военного переворота в Судане и отстранения армией от власти президента Омара аль-Башира.

В апреле этого года армия Судана отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира, взяв власть в свои руки. В стране был создан переходный Военный совет.

Оппозиционные силы Судана призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета. В июле суданский Военный совет и альянс «За свободу и перемены» подписали политическое соглашение.