Россияне благодарят пилотов А321, совершивших аварийную посадку в поле

Москва, 15 августа. Пользователи соцсетей со всего мира благодарят пилотов самолета Airbus А321 за выдержку во время чрезвычайной ситуации. Командира самолета «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и его второго пилота Георгия Мурзина засыпали благодарными сообщениями и записями на стене в «Вконтакте» и «Facebook».

«Дамир, вы с ребятами настоящие герои! Вы не только спасли жизни сотен пассажиров, но и подарили нам веру в чудеса, что скрывать, такие критические моменты объединяют людей и мир становится добрее. Нам всем этого не хватает. Спасибо за чудо, что смогли мобилизовать внутренние ресурсы в экстренной ситуации», — пишет на странице пилота Елена Остроумова.

Пользователи уже запустили на просторы сети особый хэштег «Чудо Подмосковья», сравнивая таким образом сегодняшнее происшествие с Гудзоном, когда пилоты, чтобы избежать катастрофы, приняли решение произвести посадку на воду. В российской версии садиться пришлось в поле.

«Уральские пилоты совершили большее чудо! Не выпуская шасси им нужно было с неработающим двигателем плавно выполнить глиссаду так, чтобы точно горизонтально приземлиться на кукурузное поле и, проскользнув по нему, остановить самолет. Посадка произошла великолепно», — пишет Илья Тагильчанин.

«Особый респект за стойкое умение работать врукопашную, за то, что симуляторы вас не испортили и не избаловали! Именно это спасло людей и даже самолет. Спасибо, пацаны, вы – лучшие», — присоединяется к нему Анатолий Разномасцев.

Причиной экстренной посадки стала неисправность двигателей. По предварительной версии, при наборе высоты Airbus, вылетевший из московского Жуковского в Симферополь, столкнулся с птицами. Видео этого момента уже опубликовали очевидцы. На борту самолета находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Обошлось без жертв, но 23 человека получили травмы, девять из них детей.