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Черные ящики аварийного А321 не пострадали и будут переданы в МАК

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Черные ящики аварийного А321 не пострадали и будут переданы в МАК

Москва, 15 августа. Черные ящики лайнера А321 «Уральских авиалиний», совершившего в подмосковном Жуковском аварийную посадку, не пострадали, будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Росавиации.

«Черные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в МАК», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в четверг утром воздушное судно А321 компании «Уральские авиалинии» выполняло рейс по маршруту Москва — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Практически сразу после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, попадание которых в турбину мотора привело к неисправности.

В МЧС РФ по Московской области сообщили, что на место экстренной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Возникший пожар был быстро ликвидирован.

Ранее пассажир А321 снял на видео столкновение самолета со стаей птиц в Раменском районе Подмосковья. На записи слышно, как при взлете произошел хлопок из-за того, что в двигатель самолета что-то врезается.

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