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Кепка пропавшего трехлетнего мальчика найдена в лесу под Омском

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Кепка пропавшего трехлетнего мальчика найдена в лесу под Омском

Москва, 15 августа. Поисковики нашли кепку пропавшего во вторник в лесу под Омском мальчика, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Трехлетний мальчик пропал 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины, а сами отправились собирать ягоды. Вернувшись к автомобилю, они обнаружили пропажу сына.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. К поискам мальчика подключены 600 полицейских и волонтеров. С неба лес прочесывают вертолет Росгвардии и два частных самолета. Поиски идут 24 часа в сутки.

«В ходе поисковых работ на удалении от автомобиля найдена кепка мальчика, которую опознал отец», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Поиск мальчика продолжается.

Кепка пропавшего трехлетнего мальчика найдена в лесу под Омском

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подключить дополнительные силы и средства для круглосуточного поиска ребенка. Центральному аппарату ведомства было поручено проконтролировать расследование уголовного дела. От руководства омского следственного управления потребовали принять все необходимые меры для того, чтобы установить причины и обстоятельства исчезновения мальчика.

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