Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета в Подмосковье

Москва, 15 августа. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию жесткой посадки самолета Airbus A321, которая произошла в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил вынужденную посадку в поле в Раменском районе Московской области через 15 минут после взлета, пишет Deita.ru. По предварительным данным, после взлета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Птицы попали в турбины самолета, из-за чего двигатели отказали, передает «Царьград». Столкновение А321 со стаей птиц попало на видео.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, сообщает НСН. Все они остались живы. По данным Минздрава, после жесткой посадки в медицинские учреждения доставили 22 человека. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В результате ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как рассказал коммерческий директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, возбуждение уголовного дела в таких случаях является стандартной процедурой.

Ранее бывший летчик оценил действия пилотов А321 и сообщил, что они все выполнили абсолютно правильно. Общественная палата намерена инициировать награждение экипажа самолета «Уральских авиалиний», спасшего жизни пассажиров в экстренной ситуации.