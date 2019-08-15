В Госдуме назвали последствия отмены системы «все включено» на курортах Турции

Представители турецкой торговли обратились в министерство туризма и культуры Турции с просьбой ограничить систему «все включено» на турецких курортах. В Госдуме заявили, что если это произойдет, туристы из России предпочтут отдыхать в других странах.

Как сообщили в Ассоциации туристических операторов России, торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья заявили, что система all inclusive «убивает» их бизнес и призвали турецкие власти пересмотреть ее таким образом, чтобы гостиничный бизнес и представители торговли могли «честно конкурировать» за деньги туристов.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что в этом году впервые в истории в Турции за месяц побывало более миллиона россиян. По данным турецкого министерства туризма и культуры, рекорд был побит в июне 2019 года, когда на курортах Турции отдохнули 1,036 миллиона российских граждан, что на 4,6% больше, чем в июне прошлого года.

«Россияне привыкли к системе «все включено», которая действует на турецких курортах. Рекордный поток наших туристов в Турцию объясняется именно тем, что за относительно небольшие деньги там можно отдыхать вот по этой системе. Если ее ограничат или вообще отменят, то вполне ожидаемо, что российские туристы предпочтут для отдыха другие страны, где есть система проживания all inclusive по приемлемым ценам. В общем-то, не только россияне любят «все включено». Практичные немцы, например, тоже предпочитают отдыхать в отелях, где в относительно невысокую стоимость проживания уже включены завтрак, обед, ужин и напитки. Поэтому, если Турция вдруг отменит систему «все включено», то не только российские туристы, но и немецкие, и другие начнут ездить в те же Тунис и Египет, предлагающие сопоставимый уровень отдыха и цен. Турецкие отели м пляжи опустеют. И тогда Турции придется вернуть all inclusive, чтобы вернуть туристов», — полагает Василий Власов.

При этом депутат Госдумы уверен, что турецкие власти не смогут на законодательном уровне ограничить систему «все включено».