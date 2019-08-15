Панама разрешит судам Венесуэлы проходить через канал вопреки требованиям США

Панама, 15 августа. Панамский канал, несмотря на блокаду США в отношении Каракаса, будет и в будущем позволять венесуэльским судам проход этим морским путем, связывающим Атлантический и Тихий океаны, если они будут исполнять необходимые требования и вовремя платить. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава администрации канала Хорхе Кихано.

«У нас есть соглашение о нейтралитете, которое подписали и США. Мы должны действовать, руководствуясь этим договором», — указал он.

Кихано подчеркнул, что Панама не поддастся уловкам и давлению касательно того, кто должен пользоваться каналом.

На прошлой неделе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что венесуэльское судно с 25 тысячами тонн соевого жмыха для производства продуктов питания было задержано в Панамском канале, назвав это прямым последствием блокады со стороны Вашингтона. Руководство канала заявило, что движение транспорта идет в штатном режиме, а также отрицало задержание какого-либо корабля.

Американские власти заявили 6 августа, что глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов, включив в этот перечень центральный банк латиноамериканской страны и государственную нефтяную фирму PDVSA.

В Каракасе в конце января 2019 года начались масштабные протесты против президента Мадуро почти сразу после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран под предводительством США заявили о признании Гуайдо. Единственно легитимный президент Венесуэлы Мадуро назвал Гуайдо марионеткой американских властей. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя поддельные данные и фальшивую информацию. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской компании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в эту страну. Впрочем, все эти липовые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а следом и теми изданиями, которые их печатали.