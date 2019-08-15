Москва, 15 августа. Московский городской суд отказался отпустить из СИЗО студента Высшей школы экономики Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг, 15 августа, Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО арестованного за беспорядки Жукова, суд отклонил апелляцию стороны защиты об освобождении. Решение Пресненского районного суда оставлено без изменений. Отмечается, что суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции.

Уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля было возбуждено Следственным комитетом России 30 июля. Обвинение об участии в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212 Уголовного кодекса РФ) было предъявлено Жукову 1 августа. Пресненский суд Москвы 2 августа арестовал Жукова до конца сентября. Жуков учится на факультете политологии ВШЭ.

Ранее ФАН разъяснил, кто такой «простой студент» Жуков, за которого дружно «вписались» либералы.

Всего фигурантами дела о массовых беспорядках 27 июля стали 14 человек, 13 из них арестованы. Накануне Мосгорсуд оставил под арестом Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.

Напомним, соратников скандального блогера Алексея Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за подделки подписей. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли больше 14% липовых подписей при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли «мертвые души» — фамилии давно умерших людей.

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в незаконных публичных мероприятиях после недопуска на выборы. В столице 27 июля прошел несогласованный с властями города митинг, участники которого вели себя крайне агрессивно: кидались в сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами.

Более 200 административных протоколов на участников несанкционированной сходки были направлены в московские суды. По данным МВД, за различные нарушения задержали 1074 человека. Ранее сообщалось, что столичный суд арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.