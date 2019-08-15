Общественная палата инициирует награждение экипажа A321, спасшего 226 пассажиров

Героические действия экипажа Airbus 321 «Уральских авиалиний» по спасению пассажиров, находившихся на борту в момент аварийной посадки самолета в Подмосковье, заслуживают награды. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам Малькевича, случившееся можно назвать настоящим чудом, и это чудо — рукотворное.

«Самолет садился прямо на поле, на брюхо! С полными баками, выключенными двигателями и убранным шасси! И обошлось без жертв!» — эмоционально отметил Малькевич.

Собеседник ФАН напомнил, что самолету пришлось садиться почти сразу после вылета — при взлете он столкнулся со стаей чаек, что привело к остановке обоих двигателей.

«Экипаж смог посадить лайнер прямо на кукурузное поле, а ведь в нем было 226 пассажиров и семь членов экипажа, — говорит Малькевич. — Да, несколько человек пострадали, но тяжелых травм нет, угрозы для жизни тоже. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов — настоящий герой. Считаю, что он и второй пилот Георгий Мурзин достойны высоких наград, например, ордена Мужества. Да и весь героический экипаж должен быть награжден. Мы собираемся инициировать этот вопрос в Общественной палате и, надеюсь, будем услышаны».

Ранее с аналогичным предложением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Через свой Instagram он поблагодарил экипаж A321 за мужество и профессионализм, а также заявил, что все члены экипажа должны быть представлены к наградам. Это — командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

«Компания «Уральские авиалинии» еще раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире, — отметил губернатор Свердловской области. — В этой авиакомпании тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасенные человеческие жизни».

Напомним, утром 15 августа лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом Москва — Симферополь из аэропорта Жуковского. При наборе высоты самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели А321. Оба двигателя отключились, один из них загорелся.

Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

Экипаж принял решение сажать самолет прямо на кукурузное поле около деревни Рыбаки, примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. Самолет садился на брюхо, с выключенными двигателями и убранными шасси. После приземления Дамир Юсупов и другие члены экипажа немедленно начали эвакуационные мероприятия, для этого были задействованы надувные трапы. К счастью, пожара на борту лайнера удалось избежать.

По уточненным данным Минздрава, в инциденте пострадали 23 пассажира, в том числе пятеро детей. Все они были госпитализированы, большинство пострадавших уже выписано на амбулаторное лечение. Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности полетов. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования инцидента. Сообщается, что черные ящики авиалайнера не пострадали.