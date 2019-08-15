Минздрав РФ сообщил о состоянии пострадавших пассажиров аварийного рейса А321

Москва, 15 августа. Врачи Раменской ЦРБ осмотрели пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Бригады скорой помощи доставили в медучреждение 22 человека. Им оказана помощь амбулаторно, только одной 69-летней пациентке потребовалась госпитализация.

Как отметили в пресс-службе, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ее состояние средней тяжести, удовлетворительное. Возле аэропорта «Жуковский» дежурят две бригады скорой помощи.

Напомним, что утром 15 августа самолет, выполнявший рейс А321 из Подмосковья в Симферополь, совершил экстренную посадку прямо в поле в Раменском районе.

Пассажирам предложили вылететь в Крым самолетом из «Домодедово» или получить компенсацию. Люди признаются, что испытали настоящий шок, но командир воздушного судна спас жизни 220 человек, находившихся на борту лайнера.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия, следователи выясняют обстоятельства жесткой посадки самолета.