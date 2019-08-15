Путин назвал партнерство с Индией «особо привилегированным»

Москва, 15 августа. В Индии отмечают государственный праздник – День независимости. По случаю знаменательной даты президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди. В своем поздравлении Владимир Владимирович отметил тесное сотрудничество наших стран и выразил уверенность, что так будет продолжаться и впредь.

«Президент высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — сообщает пресс-служба Кремля.

В прошлом месяце стало известно о намерениях Индии отправить своих военных на обучение в Россию. Кроме того, страна планирует модернизировать парк истребителей российскими Су-30МКИ, а также страны подписали соглашение на поставку авиационных ракет. Плодотворное сотрудничество продолжается и в космической сфере. Индия намерена закупить у России ракетные двигатели в рамках развития своей государственной программы.

В пресс-службе также подчеркнули, что взаимодействие между странами конструктивно, особенно в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире