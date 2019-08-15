Миро призвала отправить «подсевшую» на пластику Успенскую в психбольницу

Москва, 15 августа. Скандальный блогер Лена Миро высмеяла «подсевшую» на пластику певицу Любовь Успенскую. По ее мнению, звезду следует отправить в психбольницу.

Негодование блогера вызвала фотография Успенской в Instagram, в подписи к которой певица рассказала, как «наслаждается собственной естественностью».

«Естественностью?! Из естественного у Успенской может быть разве что цирроз печени и прокуренный голос матроса», — раскритиковала Миро.

Не понравилась ей и сама фотография Успенской, которую Миро описала как «Любка присела пописать под кустом».

Блогер заявила, что словосочетание «Люба Успенская» у нее ассоциируется с «плохая пластическая хирургия». Миро всерьез считает, что певице надо обратиться за помощью к специалистам психиатрической больницы.

«Я считаю, что, когда женщина заплывает за буйки с пластикой, ее следует показать психиатру и проверить на предмет вменяемости, — написала она в своем блоге. — И я сейчас нисколько не преувеличиваю, если что».

Миро убеждена, что Успенская «утратила связь с реальностью», а значит ее может в дальнейшем «переклинить». Певицу она сравнивает с Джоселин Вильденштейн, которая также «подсела» на пластику и превратилась из красивой женщины в некое подобие монстра.

Мнение Миро разделили и некоторые пользователи Сети. В комментариях к фотографии Успенской в Instagram они отметили, что единственный элемент «без грима» на снимке — это левая нога певицы. В комментариях в шутку заметили, что необработанная нога подвела Успенскую, выдав ее реальный возраст и любовь к фотошопу.