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Банковский счет Пугачевой могут арестовать из-за забора вокруг дачи

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Банковский счет Пугачевой могут арестовать из-за забора вокруг дачи

Москва, 15 августа. Специалисты отдела надзора за водными ресурсами департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) в конце прошлого года составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.

По данным издания KP.ru, у российской исполнительницы есть загородный коттедж в поселке Малые Бережки в Истринском районе Московской области. Дом огорожен железным забором, который, по словам местных чиновников, преграждает другим дачникам доступ к воде.

Отмечается, что из-за неправомерно установленного забора в конце 2018 года Пугачевой выписали штраф в размере 3 тыс. рублей, после неуплаты на певицу наложили административный штраф в двукратном размере — 6 тыс. руб.

Как отметила юрист Галина Бодрова, если звезда шоу-бизнеса самостоятельно не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа.

Местные жители рассказали, что Пугачева в течение 10 лет не появлялась в этих местах. По их словам, в загородном доме часто проводит время ее внук Никита, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, в конце июля 2019 года правозащитник Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить законность строительства особняка Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в деревне Грязь. По его словам, при возведении коттеджа были нарушены нормы показателя высоты здания, соответствующие жилой застройке. Он выразил недоумение относительно того, почему контролирующие инстанции, проигнорировав этот момент, зарегистрировали виллу.

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Источник: KP.ru
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