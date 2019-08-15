Опубликовано видео с самым опасным оружием США

Вашингтон, 15 августа. Самым опасным оружием, которое когда-либо пытались создать в США, являлась ракета с ядерным двигателем SLAM (Supersonic Low Altitude Missile), которую разработали в конце 50-х годов XX века. Об этом пишет Popular Mechanics.

Подробный рассказ об этом американском оружии опубликовали на YouTube-канале Curious Droid.

В 1950-е годы американские инженеры усиленно работали над надежными средствами доставки ядерных снарядов на территорию СССР. Бомбардировщики были тихоходны и уязвимы для ПВО, межконтинентальные баллистические ракеты еще находились в стадии разработки и взрывались во время тестов. При этом в США существовала мода на все атомное, а ядерные двигатели были готовы вставлять даже в холодильники.

В итоге на бумаге в SLAM «вставили» ядерную прямоточную воздушно-реактивную силовую установку Tory II, испытания которой проходили в пустыне Невада. Согласно расчетам, двигатель мог разогнать 26-метровую ракету до скорости 3,5 Маха и до 4,2 Маха, если речь идет о 10-метровой высоте. При этом SLAM должна была лететь над самой землей и преодолевать рельеф, чтобы оружие было невозможно сбить. Ожидалось, что при полете ракеты будет создаваться сверхзвуковая ударная волна, разрушающая возникающие на пути леса и строения.

Хотя американцы позиционировали данное оружие как ракету, по сути это был беспилотный бомбардировщик, созданный по аэродинамической схеме «утка». Его способности позволяли переносить 16 термоядерных зарядов, мощность каждого из которых в сотни раз превосходила бомбу, сброшенную на Хиросиму. Предполагалось, что SLAM пролетит по установленному маршруту, сбрасывая снаряды один за другим, а затем врежется в 17-ю цель, засыпав ее радиоактивными обломками.

Однако инженеры так и не построили опытный образец ракеты. Согласно расчетам, выхлоп SLAM был бы настолько радиоактивным, что начал бы сеять смерть еще в точке запуска. Кроме того, вскоре научились делать обычные межконтинентальные ракеты.

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