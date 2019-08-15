Москва, 15 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия использовала украденные у США технологии для создания гиперзвукового оружия. По его словам, Москва тратит большие средства на оборону.

По данным издания The Voice of America, Болтон обвинил российскую сторону в том, что она использовала американские технологии при создании нового гиперзвукового оружия.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление советника американского президента. Как сообщает пресс-служба политика, он подчеркнул, что они голословные. По мнению Клинцевича, Болтону не дает покоя история 1940-х годов прошлого века, когда «ядерная монополия США угрожала самому существования Советского Союза» и советские специалисты были вынуждены «заниматься кражей американских атомных секретов». Клинцевич ответил Болтону, обвинившему Россию в краже американских технологий.

«Юлиус и Этель Розенберги сделали великое для сохранения мира дело – вечная память. Сегодня ситуация принципиально иная. Россия, мягко говоря, не отстает от США в разработке нового гиперзвукового оружия, и у нас не меньше оснований обвинить США в краже российских технологий в этой сфере». Но мы предпочитаем вести конструктивный диалог, а не обмениваться обвинениями», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Соединенным Штатам не хватает вооружения, способного противостоять новому поколению гиперзвукового оружия Китая и Российской Федерации. В докладе американской Счетной палаты говорилось, что КНР и Россия разрабатывают гиперзвуковое оружие, потому что его скорость, высота и маневренность помогают обойти большинство систем противовоздушной обороны. Как отметили специалисты в США, с его помощью многократно вырастают возможности для осуществления как рядовых, так и ядерных ударов на большие расстояния.

При этом в Счетной палате подчеркнули, что против такого оружия «никаких контрмер не существует». Речь идет о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал», появившемся на вооружении у России.

Военное ведомство США ранее объявило о проектировании собственной гиперзвуковой ракеты HCSW. Договор на ее создание в размере 928 млн долларов Lockheed Martin получила в апреле уходящего года, а через четыре месяца указанная компания получила контракт ВВС США на разработку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты ARRW.