Дамаск, 17 августа. Сирийское правительство прошло долгий путь для подготовки необходимой правовой структуры по партнерству с другими странами для восстановления страны после военных действий. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы министерство общественных работ и жилищного строительства Сирии, которое занимается занимается реабилитацией республики, имело определенный набор соглашений, договоренностей и партнерских отношений, которые помогут вернуть страну в довоенное состояние.

Стоит отметить, что министерство общественных работ и жилищного строительства уже достигло значительного прогресса в процессе заключения различного рода договоренностей с иностранными партнерами.

Поскольку российская сторона играет большую роль в процессе реконструкции, в частности в области строительства, директор по планированию и международному сотрудничеству министерства общественных работ и жилищного строительства Али аль-Шибли дал небольшое интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), в котором подчеркнул важность сотрудничества сирийской и российской сторон.

Российское жилье и укрепление сотрудничества с российскими компаниями, заинтересованными в поддержке перехода к этапу строительства в Сирии, а также локализации современных технологий в области сноса, перемещения и утилизации щебня и быстрого строительства, а также обеспечения безопасности машин и инженерного оборудования Общественные работы и жилищное строительство.

Аль-Шибли отметил, что в ходе многочисленных переговоров были согласованы проекты в рамках дорожной карты для коммерческого и промышленного сотрудничества между двумя странами, поставки, локализации и реализации компонентов сборных методов строительства, а также создание учебного бюро для проектирования зданий в соответствии с предлагаемой системой зданий.

Аль-Шибли также рассказал о поставке производственных линий для изготовления газоблоков и локализации их промышленности, о локализации технологии быстровозводимых зданий на основе металлических элементов, об использовании современных технологий в области сноса, перемещения и утилизации твердых отходов, возникающих во время строительства, о поставке строительных материалов и облицовки на специальные склады, созданные для снабжения бригад необходимыми материалами.