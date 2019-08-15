Турфирму по организации путешествий в Крым откроют в Европе

Братислава, 15 августа. Словацкий депутат Петер Марчек сообщил, что в его стране откроется туристическая компания, которая будет организовывать путешествия в Крым и в другие регионы России.

Марчек несколько дней назад посетил полуостров со словацкой делегацией. Иностранные эксперты в первую очередь интересовались туристической инфраструктурой региона, так как планируют открыть в Европе компанию по организации туров в Крым.

Словацкий депутат отметил, что европейские туристы и сейчас имеют возможность посещать республику, однако их останавливают трудности самостоятельной поездки. Он подчеркнул, что, приехав в Крым, люди смогут убедиться, что там нет военных с автоматами, нет притеснения национальных меньшинств или других репрессий, о которых пишут западные СМИ.

«Поэтому наша задача — максимально облегчить европейцам путешествие в Крым, — констатировал Марчек. — Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом».

Он обратил внимание, что Крым приятно удивил словацкую делегацию. Они отметили, что на полуострове европейских туристов ждут не только пляжи, горы, но и достопримечательности, яркими примерами которых Марчек назвал «Ласточкино гнездо», Ливадийский или Массандровский дворцы.

Словацкая турфирма также будет предлагать комбинированные поездки, в которых европейцы смогут посетить Москву и Санкт-Петербург. На данный момент группа юристов проверяет, чтобы проект не нарушил никакие законы ЕС, которые были приняты после 2014 года.

Член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Янис Кузинс подчеркивает, что запрета на посещение Крыма для граждан ЕС нет.

«Есть рекомендации, что регион не стоит посещать, поскольку визит на полуостров может стать причиной для запрета въезда на Украину, — приводит его слова «Политнавигатор». — Что касается деятельности турфирм, то за бронирование отелей и остальные вопросы, связанные уже с непосредственным нахождением иностранцев в Крыму, может отвечать партнерская компания, которая будет зарегистрирована в России. Кроме того, поездки можно оформлять как рабочие визиты».

Напомним, в 2014 году крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, где практически 97% участников выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг жителей Крыма и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».