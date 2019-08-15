Российские военные зафиксировали 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 15 августа. Россия зафиксировала 35 фактов нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки. Еще 34 факта открытия огня зафиксировала Турция, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным российской стороны, за сутки огонь 14 раз открывали в провинции Алеппо. Еще 21 факт нарушения перемирия военные РФ зафиксировали в провинции Латакия. Турецкая сторона отметила один случай открытия огня в Идлибе и 33 в провинции Хама.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в населенном пункте Биллин провинции Хама. Здесь выдали 500 продовольственных наборов, общий вес которых составил более 2,4 тонны.

Напомним, совместная российско-турецкая комиссия ведет в Сирии мониторинг соблюдения перемирия в рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР, подписанного РФ, Турцией и Ираном 4 мая 2017 года. На данный момент к процессу перемирия присоединились 2582 населенных пункта в Сирии.

Ранее сообщалось, что Турция заявила о запуске разведывательных беспилотников в «зоне безопасности» на севере Сирии. Кроме того, курды согласились поддержать данную зону и подавили протесты местного населения на востоке страны.