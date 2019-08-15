Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Москва, 15 августа. Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела исследование и выяснила, какую заработную плату жители России считают справедливой.

Сотрудники страховой фирмы провели исследование в 39 городах страны, чтобы определить, какую зарплату россияне считают справедливой. Отмечается, что мнения опрошенных различались в зависимости от региона. По словам экспертов, везде, кроме российской столицы, названные суммы оказались выше средней фактической зарплаты, передает РБК.

Так, самую большую цифру назвали столичные жители — около 100 тысяч рублей. На второй строчке оказались жители Северной столицы и Владивостока. Они считают, что зарплата должна составлять 77 тысяч рублей. Третье место занимают жители Хабаровска — 75 тысяч рублей, пишет «ФедералПресс».

Далее в списке значатся жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани — 58 тысяч рублей. По итогу специалисты заключили, что в среднем зарплата, которую можно назвать справедливой, составляет около 66 тысяч рублей, сообщает «Ридус».

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