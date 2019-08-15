Лиза Галкина назвала «главное» условие, при котором ее брат станет «королем РФ»

Москва, 15 августа. Дочь примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Елизавета рассказала, когда ее брат Гарри станет «королем России». По словам девочки, для этого ее брату надо набить мячом «120 миллионов очков».

На фан-странице Елизаветы Галкиной в социальной сети Instagram опубликован смешной ролик. В центре внимания находятся дети артистов Пугачевой и Галкина. На видео запечатлено, как Гарри Галкин играет в мяч, который летает по всей комнате и внезапно попадает в сестру, но девочка не обращает на это никакого внимания.

Ролик записал Максим Галкин. Девочка назвала отцу «главное» условие, при котором ее брат станет «королем России». Шоумен удивился и поинтересовался у дочери, есть ли в России король. Елизавета без доли сомнения ответила утвердительно, показав на Гарри.

Пользователи Сети пришли в восторг от видео и слов девочки. Комментаторы отметили, что Елизавета очень любит своего брата.

«Какая умничка, с доброй, любящей душой», — пишет malikzadina.

Видео уже успело набрать почти 25 тыс. просмотров.

Ранее дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Сети, забавно рассказав, чем полезна земляника. На видеозаписи Галкин пародийным голосом рассказывает детям, как правильно необходимо собирать землянику. Лиза отметила, что ягода «полезна, чтобы какать хорошо», и для того, чтобы в животике образовывались полезные бактерии.