В Госдуме объяснили связь лесных пожаров и незаконной вырубки леса

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин не исключил, что Россия полностью запретит экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки. В Госдуме объяснили, почему эта мера не будет эффективной.

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что, если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал глава Минприроды в интервью «Ведомостям». — «Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей территории, вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы».

Но председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов считает, что, запретив экспорт леса в Китай, Россия ничего не добьется.

«Китай — это не единственная страна, куда Россия экспортирует лес. И если будет введен запрет, о котором говорит Дмитрий Кобылкин, то все, что раньше шло от «черных лесорубов» в Китай, пойдет, например, в Скандинавию. Китай тут ни при чем. Потому что это не китайцы незаконно вырубают наши леса, а граждане России. И Пекин может лишь отказаться от покупки незаконного леса, но это не поможет остановить «черных лесорубов», — сказал Владимир Бурматов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий заявил, что лесные пожары, охватившие Сибирь, — это, в том числе, свидетельство бурной деятельности российских, а не китайских «черных лесорубов».

«Именно россияне являются «черными лесорубами», которые поджигают леса, чтобы скрыть следы своих преступлений и чтобы получить контракт на оборот леса, потому что некоторые леса вырубать нельзя, а когда его подожжешь — можно, потому что он считается горелым. Разве китаец руководит лесной отраслью в Иркутской области? Нет, вполне себе россиянин. Разве китайские правоохранители смотрят сквозь пальцы на незаконную вырубку леса и позволяют вывозить его за границу? Конечно, российские. Не могут сотни лесовозов из Иркутской области, груженные кругляком, пройти через все посты, миновав полицию и местные власти. Это не китайские полицейские, а российские пропускают незаконно вырубленный лес, это российские таможенники пропускают его в Китай. А там его просто покупают», — объяснил Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что если китайцы перестанут покупать нелегальный российский лес, то ситуация изменится незначительно.

«Десятки стран импортируют российский лес, в том числе незаконно вырубленный. Этот же нелегальный лес замечательно потребляется внутри страны. Потому что он дешевле. Более того, те же самые «черные лесорубы» в местах вырубок ставят примитивные деревообрабатывающие производства и вывозят уже не кругляк, а брус, например, и это тоже способ ухода от маркировки через единую систему. Они приспосабливаются», — рассказал глава думского природоохранного комитета.

По мнению Бурматова, решить проблему «черных лесорубов» можно только комплексно.

«Надо бороться с коррупцией в российских регионах, причем в тех, где наиболее активно горят леса. По странному стечению обстоятельств, в одних и тех же регионах лес наиболее эффективно вырубается и наиболее эффективно горит. Когда мы запрашиваем МЧС, нам говорят, что никаких сухих гроз в районах, где горит лес, не было, то есть это не природные пожары. При этом пожары странным образом возникают рядом с дорогами. Потому что «черные лесорубы» не связываются с лесом в глубине тайги. Его вывозить неудобно. Им интересен лес рядом с трассами. Они его вырубают, а потом поджигают. Или сначала поджигают, а потом получают законным образом тендер», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления борьбы с незаконной вырубкой леса. Он отметил, что она «ведет к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений».

Глава государства поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с «черными лесорубами» с использованием космических технологий. А премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что будет проведен анализ возможной связи лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками. Кроме того, глава российского кабмина в начале августа подписал распоряжение о конфискации техники у «черных лесорубов».