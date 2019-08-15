Коммерческий директор «Уральских авиалиний»: «Уголовное дело – это стандартная процедура». ФАН-ТВ

Кирилл Скуратов, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии», рассказал ФАН о случившемся с самолетом Airbus A321, совершившем жесткую посадку сразу после вылета из подмосковного аэропорта.

«При взлете из аэропорта «Жуковский» произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Экипаж профессионально принял решение делать аварийную посадку, приземлился. Пострадавших нет», — рассказал Скуратов.

Ситуацией в настоящий момент занимаются следственные органы. По сообщению авиакомпании, пассажиры будут рассажены на ближайшие рейсы, как из «Жуковского», так и из аэропорта «Домодедово».

«Со стороны авиакомпании никаких нарушений нету, экипаж профессионально все сделал, провел эвакуацию, приземлил самолет», — оценил действия экипажа представитель «Уральских авиалиний».

Пока в авиакомпании не располагают информацией о масштабах повреждений самолета и не могут сказать, подлежит ли он восстановлению и дальнейшей эксплуатации. От пассажиров претензий в адрес перевозчика не поступало.

«Пока не было никаких жалоб. Все в рамках законодательства, самолет застрахован, пассажиры застрахованы, так что там никаких проблем не будет», — рассказал Кирилл Скуратов.

Напомним, ранее утром 15 августа стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который направлялся из Москвы в Симферополь, совершил экстренную жесткую посадку в Подмосковье. По предварительной версии, оба двигателя Airbus A321 отключились после того, как в них попали птицы. После посадки самолет загорелся.