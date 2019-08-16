Сирия итоги за сутки на 16 августа 06.00: САА противостоит «Ан-Нусре»* в Идлибе, ВКС РФ уничтожили главаря «Аль-Каиды»*

Сирия, 16 августа. САА отбила массированную контратаку "Тахрир аш-Шам" в Идлибе, ВКС РФ уничтожили главаря «Хуррас ад-Дин», SDF отказались защитить жителей Ракки от похитителей органов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наносить удары боевикам в Идлибе.

ВКС РФ: нанесли удары по укреплениям террористов на севере Латакии, предположительно уничтожили главаря «Хуррас ад-Дин» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): объявила об отправке подкреплений «Тахрир аш-Шам» в Идлиб и Хаму, противостояла курдам на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостоял САА в Идлибе, захватили пилота сбитого Су-22 ВВС Сирии, отразили нападение САА в Латакии.

Курды: продолжили атаковать протурецкие группировки ССА в Алеппо.

Провинция Латакия

Самолеты и вертолеты ВКС РФ нанесли новые удары по укрепленным позициям боевиков в районе города Кабана на севере провинции Латакия, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Несмотря на усилия САА, горная часть Латакии остается неприступной, ее удерживают боевики запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана».

Провинция Алеппо

Командующий протурецкой «Сирийской национальной армии» (лояльными Турции группировками ССА), действующей в Африне и на севере Алеппо, объявил, что посылает подкрепления на помощь террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Идлиб и Хаму. Абу Хатим Шакра заявил, что это будет уже третье пополнение для боевиков, действующих в идлибской зоне деэскалации. ССА посылает подкрепления в Идлиб в надежде остановить продвижение САА в районе Хан-Шейхуна.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои в районе города Хан-Шейхун, удерживаемого террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и союзных группировок. Несмотря на то, что после вчерашнего прорыва САА террористы смогли нанести несколько чувствительных ответных ударов, наступление правительственных сил продолжается, армия освободила несколько населенных пунктов.

Боевая авиация — ВВС Сирии и ВКС РФ — продолжает наносить удары по позициям боевиков. Сообщается об ударах ВКС по позициям террористов в районе населенных пунктов Ат-Тамана и Телль-Рай на юге Идлиба. При поддержке авиации правительственным силам удалось деревни Мадая и Абдин, выбив оттуда террористов.

В ходе столкновений между САА и террористическими группировками на юге провинции Идлиб было уничтожено большое количество боевиков из группировки «Хуррас ад-Дин», известной как «Аль-Каида1 в Сирии» (международная террористическая сеть «Аль-Каида» запрещена в РФ). Как сообщает официальный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), среди прочих был уничтожен известный террорист по имени Абд аль-Карим аш-Шами. По данным аналитического источника (@jamlyyyyy), Абд аль-Карим аш-Шами и еще двое важных главарей террористов были уничтожены в ходе авиаудара ВКС РФ по позициям террористов в районе города Маарат-Хурма.

Также стали известны более точные данные о судьбе пилота Су-22 ВВС Сирии, сбитого накануне в районе Ас-Сукейка. Первые сообщения «Тахрир аш-Шам» о захвате летчика оказались преждевременными — по данным источника (@XXVII27_) пилот Су-22 смог связаться с САА и ему была назначена точка встречи с союзными силами. Однако в дальнейшем удача изменила ему, сообщает тот же источник, и пилот был захвачен террористами в роще неподалеку от населенного пункта Ат-Тамана. Источник в Twitter (@Ibra_Joudeh) сообщает, что пилот по имени Мухаммад Сулейман жив и цел, террористы «Тахрир аш-Шам» надеются сохранить ему жизнь и обменять на боевиков, взятых в плен САА.

Между тем на севере Идлиба, в районе городов Ад-Дана и Сармада, произошел мощный взрыв. Как сообщает источник в Twitter (@nm79797979), взорвался склад оружия и амуниции, принадлежащий боевикам «Тахрир аш-Шам» и расположенный на крупном рынке между Ад-Дана и Сармадой. Step News отмечает, что почти ровно год назад, 12 августа 2018 года, склад оружия взорвался в Сармаде, уничтожив пятиэтажный жилой дом вместе с жителями. В этот раз, как сообщается, «жертв относительно мало». Причины взрыва не раскрываются.

Провинция Ракка

Нестабильная ситуация в сфере общественной безопасности сохраняется в провинции Ракка, большая часть которой находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Жители деревни Аль-Амирия на западе провинции обнаружили на окраине деревни тела двух женщин среднего возраста. Как сообщает Baladi News, у женщин были похищены некоторые внутренние органы — вероятно, для продажи на черном рынке.

Как отмечает источник, местные жители и племенные старейшины обратились к SDF с просьбой защитить их, поскольку ситуация в Амирии стала уже не первым случаем обнаружения тел похищенных людей с извлеченными органами. Курдское командование отказалось, заявив, что жители должны сами защищать своих близких — однако при этом все оружие у местных жителей конфисковано курдскими силами.

Провинция Хама

В настоящее время джихадисты и их сторонники из мирного населения спешно эвакуируются из Аль-Латамины и Мурека, которые окажутся в «котле» в случае, если САА войдет в Хан-Шейхун и перережет автодорогу М5, соединяющую эти районе с центральной частью Идлиба.

В то же время первые отряды боевиков группировки «Ахрар аш-Шам» (входит в состав ССА) прибыли в провинцию Хама, чтобы помочь террористам «Тахрир аш-Шам» противостоять наступлению САА, сообщает турецкий новостной канал в Twitter (@HalasMedya).

Источник называет все группировки, которые намерены отправить подкрепления в Хаму и Идлиб: это туркоманские «Лива Мунтасир Биллах», «Лива Самарканд», «Фиркат аль-Хамза», «Лива Султан Мурад», отметившаяся бесчисленными преступлениями против курдского населения в оккупированном Африне, и «Файлак аш-Шам». Силы многих из этих группировок уже присутствуют в идлибской зоне деэскалации, однако это не помогло террористам «Тахрир аш-Шам» удержать линию обороны на юге Идлиба.

Провинция Хасака

Командующий проамериканской курдской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что сирийские курды «не остаются в стороне» от процесса принятия решений по запланированной Турцией и США «зоне безопасности» на севере Сирии. По словам Абди, курды проводят «непрямые переговоры» с Турцией с целью обеспечить безопасность жителей приграничных территорий, которые окажутся в пределах «зоны безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.