Сирия новости 15 августа 16.30: ВКС РФ уничтожили главарей «Ан-Нусры»* в Идлибе, боевики захватили пилота Су-22 ВВС Сирии

Сирия, 15 августа. Протурецкие боевики отправят подкрепление в Идлиб и Хаму, ВКС РФ уничтожили главарей «Хуррас ад-Дин», пилот сбитого Су-22 схвачен террористами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наносить удары боевикам в Идлибе.

ВКС РФ: нанесли удары по укреплениям террористов на севере Латакии, предположительно уничтожили главаря «Хуррас ад-Дин» в Идлибе.

ВС Турции: провели патрулирование на севере Алеппо совместно с российским ЦПВС.

«Сирийская свободная армия» (ССА): направит подкрепления «Тахрир аш-Шам» в Идлиб и Хаму.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отразили нападение САА в Латакии, совершили несколько контрударов в Идлибе, подтвердили захват пилота ВВС Сирии в районе Ат-Таманы.

Курды: опровергли сообщения о переходе деревень в Ракке под контроль САА.

Провинция Латакия

Самолеты и вертолеты ВКС РФ нанесли новые удары по укрепленным позициям боевиков в районе города Кабана на севере провинции Латакия, сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency). Несмотря на усилия САА, горная часть Латакии остается неприступной, ее удерживают боевики запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана».

Провинция Алеппо

Командующий протурецкой «Сирийской национальной армии» (лояльными Турции группировками ССА), действующей в Африне и на севере Алеппо, объявил, что посылает подкрепления на помощь террористам «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в Идлиб и Хаму. Абу Хатим Шакра заявил, что это будет уже третье пополнение для боевиков, действующих в идлибской зоне деэскалации. ССА посылает подкрепления в Идлиб в надежде остановить продвижение САА в районе Хан-Шейхуна.

Между тем Baladi News сообщает о проведении очередного совместного патрулирования российскими и турецкими силами в районе «зоны деэскалации», существующей около города Телль-Рифат на севере Алеппо. Регион вокруг городов Телль-Рифат (находится под контролем курдских формирований), Азаз и Мареа (находятся под контролем армии Турции и союзных группировок ССА) стал в минувшие дни зоной ожесточенных столкновений между курдским ополчением и боевиками ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные источники в провинции Дейр эз-Зор (@EuphratesPost) выяснили обстоятельства гибели 15-летнего подростка в городе Аль-Басира. Как оказалось, молодой человек был застрелен боевиком проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) по имени Имран Гемаель. Причины убийства не называются, возможно, имела место стычка между местными жителями, которые отрицательно относятся к власти SDF в регионе, и курдскими силами.

Провинция Идлиб

В ходе столкновений между САА и террористическими группировками на юге провинции Идлиб было уничтожено большое количество боевиков из группировки «Хуррас ад-Дин», известной как «Аль-Каида1 в Сирии» (международная террористическая сеть «Аль-Каида» запрещена в РФ). Как сообщает официальный новостной источник в Twitter (@SyriawatanNews), среди прочих был уничтожен известный террорист по имени Абд аль-Карим аш-Шами. По данным аналитического источника (@jamlyyyyy), Абд аль-Карим аш-Шами и еще двое важных главарей террористов были уничтожены в ходе авиаудара ВКС РФ по позициям террористов в районе города Маарат-Хурма.

Между тем стали известны более точные данные о судьбе пилота Су-22 ВВС Сирии, сбитого накануне в районе Ас-Сукейка. Первые сообщения «Тахрир аш-Шам» о захвате летчика оказались преждевременными — по данным источника (@XXVII27_) пилот Су-22 смог связаться с САА и ему была назначена точка встречи с союзными силами. Однако в дальнейшем удача изменила ему, сообщает тот же источник, и пилот был захвачен террористами в роще неподалеку от населенного пункта Ат-Тамана. Источник в Twitter (@Ibra_Joudeh) сообщает, что пилот по имени Мухаммад Сулейман жив и цел, террористы «Тахрир аш-Шам» надеются сохранить ему жизнь и обменять на боевиков, взятых в плен САА.

Провинция Ракка

Официальный представитель проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мустафа Бали на своей странице в Twitter (@mustefabali) официально опроверг сообщения о том, что ряд деревень в провинции Ракка подписали договор о примирении с Дамаском их в рамках соглашения перейдут под контроль САА. Вслед за командующим SDF Мазлумом Абди пресс-секретарь курдской коалиции заявил, что «в этих сообщениях нет правды, что никаких подобных соглашений не было».

Провинция Эс-Сувейда

Двое жителей Эс-Сувейды были застрелены во время полевых работ. Новое вооруженное нападение в провинции Эс-Сувейда оказалось клановой местью из-за клановых разногласий. Как сообщает агентство Suwaida24, убийство произошло произошло из-за неких старых разногласий между кланом канахер и кланом аль-гаят. Источники, близкие к арабским бедуинским племенам, живущим в провинции, рассказал, что вооруженные люди из клана канахер пришли в поле неподалеку от деревни Каисма, где работали члены враждующего клана, и смогли застрелить двоих из них. Причины клановой вражды не называются.

1 Организация запрещена на территории РФ.