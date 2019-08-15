Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год

Москва, 15 августа. Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, сумевший сегодня утром экстренно посадить самолет А321 в чистом поле, летает в статусе командира всего год. Как рассказал брат пилота, семья до сих пор не может поверить в случившееся. Более того, Дамир Юсупов подтвердил своим близким основную версию ЧП.

«Брат сказал, что в оба двигателя попали птицы. До аэропорта было не дотянуть, в результате пришлось совершить экстренную посадку в поле. Родители Дамира в шоке! Он командиром летает год всего! В авиации - лет восемь, а командиром стал только год назад», — цитирует «Комсомольская правда» брата пилота.

Оказалось, что Дамир Юсупов, которого пассажиры аварийного рейса успели назвать героем, родился в Красноярском крае в семье вертолетчика. Как и его отец он мечтал тоже связать свою профессию с авиацией. Однако жизнь сложилась иначе. В Самарской области он окончил юридический и долгое время работал именно по этой специальности. Только в 33 года мужчина приблизился к своей мечте вплотную, с отличением окончив летное училище.

Напомним, Airbus летел из Жуковского в Симферополь. На его боту находилось 226 человек, 23-м из которых в итоге потребовалась госпитализация.