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Сирия новости 15 августа 12.30: САА громит «Ан-Нусру»* на юге Идлиба, сбитый пилот ВВС Сирии мог сбежать от боевиков

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Сирия новости 15 августа 12.30: САА громит «Ан-Нусру»* на юге Идлиба, сбитый пилот ВВС Сирии мог сбежать от боевиков

Сирия, 15 августа. САА продолжила наступление на юге Идлиба, сбитый пилот ВВС Сирии мог сбежать от боевиков, курды SDF заявили, что ведут «непрямые переговоры» с Турцией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обстреляла боевиков на юге Алеппо, продолжила наступление и освободила Мадаю и Абдин в Идлибе.

ВКС РФ: продолжают наносить удары по позициям террористов в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостояла курдским силам на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли освобожденные вчера САА деревни на юге Идлиба.

Курды: атаковали ССА на севере провинции Алеппо, заявили о проведении «непрямых» переговоров с Турцией по «зоне безопасности» в Сирии.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия продолжает штурмовать укрепленные позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) в горной местности на севере Латакии. Новостные источники в Twitter (@Step_Agency) утверждают, что боевики отразили атаку САА в районе города Кабана, сообщается об убитых и раненых среди сирийских солдат.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Новые боестолкновения вспыхнули между силами протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА) и бойцами курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) на севере провинции Алеппо, сообщает сирийский новостной источник (@Step_Agency). Бои продолжаются со вчерашнего дня в районе населенных пунктов Мареа, Телль-Рифат и Азаз, где курдские ополченцы постоянно тревожат турецкие оккупационные силы и их союзников из ССА. Эти сведения подтверждает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Между тем Step Agency сообщает, что на юге Алеппо правительственные войска, дислоцированные в районе населенного пункта Телль-Аллюш, обстреляли из тяжелой артиллерии позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе города Джазрая, который находится на территории идлибской зоны деэскалации.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются ожесточенные бои в районе города Хан-Шейхун, удерживаемого террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») и союзных группировок. Несмотря на то, что после вчерашнего прорыва САА террористы смогли нанести несколько чувствительных ответных ударов, наступление правительственных сил продолжается, армия освободила несколько населенных пунктов.

Боевая авиация — ВВС Сирии и ВКС РФ — продолжает наносить удары по позициям боевиков. Сообщается об ударах ВКС по позициям террористов в районе населенных пунктов Ат-Тамана и Телль-Рай на юге Идлиба. При поддержке авиации правительственным силам удалось деревни Мадая и Абдин, выбив оттуда террористов.

Связанное с силами «умеренной оппозиции» агентство Step News сообщает со ссылкой на «операционный штаб» террористов «Ан-Нусры», что боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли Телль-Яас из «Градов» и ствольной артиллерии. Телль-Яас был вчера освобожден силами САА. Также был нанесен удар по САА и союзной «Хезболле» в районе Телль-Сукейка, который также был освобожден вчера. В этом же районе террористам удалось уничтожить из ПТУР танк правительственных сил.

Противоречивые сообщения поступают о судьбе пилота Су-22 ВВС Сирии, сбитого вчера террористами на юге Идлиба. Несмотря на то, что изначально боевики «Тахрир аш-Шам» заявили, что пилот был немедленно захвачен в плен, позже связанные с террористами медиаисточники (@QalaatAlMudiq) сообщили, что «Тахрир аш-Шам» опроверг сообщения о захвате летчика — захвачено его летное обмундирование, однако пилоту Су-22 удалось скрыться. В то же время связанное с террористами агентство Ebaa распространяет «видеозапись допроса пилота Су-22», которое может оказаться фейком.

Провинция Хама

Сирия новости 15 августа 12.30: САА громит «Ан-Нусру»* на юге Идлиба, сбитый пилот ВВС Сирии мог сбежать от боевиков

Боевая авиация — ВВС Сирии и ВКС РФ — нанесла удар по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Латмин на севере провинции Хама, сообщает агентство Step News. Кроме того, как отмечает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), был нанесен удар по позициям боевиков на подходе к городу Мурек — важному оплоту джихадистов.

В настоящее время джихадисты и их сторонники из мирного населения спешно эвакуируются из Аль-Латамины и Мурека, которые окажутся в «котле» в случае, если САА войдет в Хан-Шейхун и перережет автодорогу М5, соединяющую эти районе с центральной частью Идлиба.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Командующий проамериканской курдской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что сирийские курды «не остаются в стороне» от процесса принятия решений по запланированной Турцией и США «зоне безопасности» на севере Сирии. По словам Абди, курды проводят «непрямые переговоры» с Турцией с целью обеспечить безопасность жителей приграничных территорий, которые окажутся в пределах «зоны безопасности».

Как отмечает новостное агентство Baladi Network, SDF требует, чтобы из «зоны безопасности» была исключена территория между Евфратом и Тигром — то есть практически вся территория провинций Хасака и Ракка, которые находятся под контролем SDF. О реакции турков на столь радикальное предложение не сообщается. «Пикантности» ситуации добавляет то, что Мазлум Абди считается в Турции одним из наиболее опасных террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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