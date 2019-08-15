Пассажир А321 снял на видео столкновение самолета со стаей птиц в Подмосковье

Москва, 15 августа. Пассажир самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» снял на видео момент столкновения лайнера со стаей птиц в Подмосковье.

Airbus A321 совершил экстренную посадку после того, как у самолета отказал двигатель. Воздушное судно было посажено с помощью ручного управления.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за столкновения самолета со стаей чаек, в результате которого одна из птиц попала в двигатель. Эту версию подтверждает видео, снятое одним из пассажиров самолета. На кадрах можно увидеть крыло лайнера и пролетающих мимо чаек, передает «Пятый канал».

Телеканал «360» опубликовал еще один ролик, снятый с борта самолета во время инцидента. На нем можно услышать отчетливый хлопок. Вероятно, именно в этот момент чайка попала в двигатель самолета.

А321 совершал перелет из подмосковного аэропорта «Жуковский» в аэропорт Симферополя. На борту находились около 230 пассажиров.

Экстренная посадка, к счастью, обошлась без жертв. Самолет приземлился в кукурузном поле. 23 человека были пострадали, среди них 5 детей. Остальные пассажиры вернулись в аэропорт.

Пассажиры самолета поблагодарили пилота за проявленное мастерство, назвав гением. После приземления в Подмосковье невольные участники происшествия подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их.