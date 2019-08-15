Минздрав назвал число госпитализированных после жесткой посадки А321 в Подмосковье

Москва, 15 августа. В результате жесткой посадки пассажирского самолета Airbus A321 в Московской области в больницы доставили 23 человека, в том числе беременную женщину и девять детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по столичному региону.

По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что у раненных в результате аварийной посадки в основном зафиксированы ссадины и гематомы.

Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из российской столицы в Симферополь. Практически сразу после взлета в двигатель судна попала стая птиц. Пилоты воздушного корабля решили посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья.

На борту самолета находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Кабинный экипаж сработал четко и надежно, эвакуировав всех по надувным трапам.

На место происшествия работают экстренные службы, в том числе сотрудники СК РФ.

Ранее Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области опубликовало видеозапись эвакуации пассажиров лайнера А321.