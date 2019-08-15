Летчик-испытатель сравнил посадку А321 в Подмосковье со случаем на Гудзоне

Москва, 15 августа. Жесткое приземление самолета Airbus A321, которое произошло утром 15 августа в Подмосковье, можно сравнить с известным случаем посадки лайнера на Гудзоне в США. Об этом сообщил летчик-испытатель Вадим Базыкин.

«Экипаж принял правильное решение: без двигателей до полосы не дотягивал, значит надо тянуть. Сел на грунт без шасси. Это примерно то же самое, что садились у нас на Неве в 1970-х годах, на Гудзоне в США в 2000-х годах. Это исключительный случай, это удивительно», — отметил эксперт.

Также Базыкин рассказал, что попадание в двигатель одной птицы не нанесет вреда самолету. Однако, по словам летчика-испытателя, если речь идет о целой стае, в 90% случаев это приводит к пожару.

Эксперт отметил, что у экипажа А321 был ограниченный запас времени. Как полагает Базыкин, пилоты приняли решение садиться в поле, когда поняли, что не дотягивают до полосы.

«Выключив двигатель, он (пилот, прим. ФАН) выключил «пожарный кран», то есть топливообеспечение двигателя. То есть топливо из крыльев на моторы уже не поступало. Все он сделал умница, молодец, грамотно», — рассказал летчик испытатель телеканалу «360».

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку в поле вблизи деревни Рыбаки Раменского района через несколько минут после вылета. По предварительным данным, двигатели воздушного судна отказали из-за попадания птиц.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. На данный момент известно о 23 пострадавших. В результате ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.