Легендарный «Желтый человек» из Алеппо ищет уехавших в Москву детей — репортаж ФАН

Дамаск, 15 августа. Если в Сирии загадать загадку «Зимой и летом одним цветом?», то ответ будет — Желтый человек из города Алеппо. Этот персонаж знаком любому сирийцу: 68-летний Абу Заккур с регулярной периодичностью выходит на улицы города и просто ходит среди людей. Его стойкости и постоянности могут позавидовать многие — он не пропускает ни одного дня.

Облачиться во всё желтое Абу решил 35 лет назад, но причину этого поступка, определившего его жизнь, он не раскрывает. Лишь известно, что для него этот цвет означает любовь, которую он дарит другим людям. Он с радостью фотографируется с любым подошедшим к нему человеком, а его с такой же радостью всегда встречают в любом месте. Во время прогулок он осматривает местные финиковые деревья, чтобы не пропустить, когда плоды насытятся сахарным вкусом.

Не обошлось в жизни Желтого человека и без тягот. В 2013 году его задержали и несколько дней пытали боевики из «Сирийской cвободной армии» (ССА). На камеру они сняли унижения мужчины, который посвятил свою жизнь дарению людям радости. По словам Абу, он находился в заточении 6 дней, и за это время его жестоко избивали — удары приходились по всему телу.

Но он выдержал удары обидчиков и стал от этого только сильнее. После всех мучений Желтый человек почти ничего не боится. Даже дверь в его квартиру никогда не запирается. В своем доме с диваном, креслом, часами и прочей домашней утварью, выкрашенной в жизнерадостный цвет, Абу Заккур предпочитает попивать чай, расслабляться, переписываться в телефоне и осматривать свой гардероб с особым восторгом. Здесь найдется почти всё, что любит любой модник — от меховых украшений до галантных костюмов.

«Алеппо и народ Алеппо меня любит, у нас хорошие отношения. Не только в Алеппо, но и со всего мира ко мне приходят. Все телевизионные площадки мира приехали ко мне домой, чтобы я дал им интервью. Это почти 20 стран», — поделился Заккур.

Во время беседы с Желтым человеком, он поведал интересный факт, который узнал совсем недавно: оказывается, его семья после начала кризиса в Сирии добралась до России.

«Мои дети до кризиса были в Алеппо, потом они поехали в Дамаск. Я их 6 месяцев искал, и когда нашел, оказалось, что они в Москве, а я в Москве ничего не знаю, контактов с ними нет. Но есть люди, которые сообщили, что видели их в Москве. У меня две дочери и один мальчик. Видимо, в начале кризиса они уехали, и я 6 лет не знал о них ничего», — рассказал собеседник ФАН.

Подробности истории переселения своих детей в Москву Абу Заккур решил оставить в секрете, но, быть может, и эта тайна скоро станет достоянием общественности.