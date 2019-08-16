Сирийская армия разбила последний оплот боевиков на юге Идлиба

Дамаск, 16 августа. Подразделения Сирийской арабской Армии (САА) восстановили контроль над деревнями Кафр-Эйн, Хирбет-Муршед, Аль-Мунтар и Таль-Аас, расположенных в южной части провинции Идлиб после ликвидации последнего оплота запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других бандформирований. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам военного источника, буквально накануне вооруженным силам правительственной армии, действующим в сирийской провинции Хама, удалось отбить у джихадистов населенные пункты Кафр-Эйн, Хирбет-Муршед, Аль-Ментар и Таль-Аас на юге Идлиба.

Отмечается, что в результате проведенных военных операций террористические организации, размещенные в регионе, понесли большие потери среди своих людей и вооружения.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Армейские подразделения, действующие в районе Сукейке и холма Тель-Сукейк на юге сирийского Идлиба, ликвидировали множество террористов в Тал-Раи и по периметру Ат-Тамана. Это произошло в условиях массовой паники и коллапса среди террористических группировок, которые оказались лицом к лицу перед военными ударами. Действия сирийской правительственной армии вынудили оставшихся в этих районах боевиков бежать в Хан-Шейхун, один из крупнейших опорных пунктов незаконных вооруженных группировок в провинции.

Стоит отметить, что масштабная военная операция сирийской правительственной армии стала ответом на многочисленные нарушения со стороны группировок, находящихся на севере Хамы и юге Идлиба. Нарушая все возможные соглашения, боевики нападали на мирные районы близлежащих регионов, находящихся под контролем официального Дамаска.

Ранее сообщалось, что армейские подразделения сирийской правительственной армии расширили свой контроль в северной части Хамы и на юге Идлиба после интенсивных операций в районе аванпостов террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. В результате десятки боевиков были ликвидированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.