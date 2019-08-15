Оксимирон засветился на незаконном митинге у Мосгорсуда в поддержку Жукова и Ко

Сторонники так называемой оппозиции устроили незаконный митинг у Мосгорсуда, где в четверг рассматриваются апелляции на арест пяти фигурантов дела о массовых беспорядках, происшедших в Москве 27 июля. Среди участников незаконного сборища у здания суда замечен известный рэпер Oxxxymiron (Оксимирон, Мирон Федоров), который неожиданно записался в «оппозиционеры». Возможно, Оксимирон, который неплохо зарабатывает на своей популярности у части молодежи, предложит залог в два миллиона рублей за одного из арестованных — студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, вокруг которого либеральные СМИ подняли основной шум, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей от здания Мосгордумы.

Напомним, на санкционированном митинге-концерте на проспекте Сахарова 10 августа, переросшем в очередные незаконные акции, Оксимирон был в футболке с изображением Егора Жукова. Помимо рэпера, у здания суда еще за час до открытия собралась большая группа поддержки арестованных. Как сообщает корреспондент ФАН, среди участников незаконной акции много студентов, судя по всему, из ВШЭ, которые накануне вместе с преподавателями устроили демарш в поддержку Жукова. Письмо в адрес Мосгорсуда и Следственного комитета в его защиту подписали более трехсот сотрудников «Вышки».

Помимо дела распиаренного Жукова (подробнее о его «майданной» подготовке и о роли в массовых беспорядках в Москве читайте в рубрике «ФАН разъясняет»), Мосгорсуд рассмотрит апелляции на арест еще четырех фигурантов этого дела. Это Даниил Конон, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Владислав Синица. Синица, распространявший призывы к насилию над детьми силовиков, обвиняется по статье об экстремизме. Кириллу Жукову, помимо участия в массовых беспорядках, вменяют применение насилия в отношении представителя правоохранительных органов. Ранее Пресненский районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов этого дела до 27 сентября, Синицу — до 3 октября.

Конон, Егор и Кирилл Жуковы, а также Миняйло своей вины не признают.

Всего фигурантами дела о массовых беспорядках 27 июля стали 14 человек, 13 из них арестованы. Накануне Мосгорсуд оставил под арестом Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова.

Напомним, беспорядки, которые по данным экспертов и источников были организованы и проплачены из-за рубежа, спровоцировала группа провокаторов под предлогом недопуска так называемых «независимых кандидатов» до выборов в Мосгордуму. Среди тех, кому на законных основаниях было отказано в регистрации, Любовь Соболь — юрист так называемого ФБК, структуры блогера Алексея Навального. (Против ФБК уже возбуждено дело об отмывании около миллиарда рублей). Соболь и еще около десятка человек (Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие) не были зарегистрированы в качестве кандидатов за многочисленные нарушения в подписных листах — фальсифицированные подписи, «автографы» мертвецов и т. д.

Соболь, которая организовала несколько незаконных митингов, была оштрафована в общей сложности почти на миллион рублей. От административного ареста ее спасло наличие маленького ребенка, чем она беззастенчиво пользуется. Другие организаторы незаконных сборищ были приговорены к административным арестам.

По факту массовых беспорядков в Москве 27 июля, когда за различные правонарушения было задержано несколько сот человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Кстати, накануне Любовь Соболь официально прекратила «голодовку», которую она объявила в знак протеста, когда ее не допустили до выборов в Мосгордуму. По ее словам, она отказалась голодать в знак солидарности со своим сборщиком подписей — тем самым Алексеем Миняйло, дело которого сегодня будет рассмотрено в Мосгорсуде.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.