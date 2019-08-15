Бывший летчик оценил действия пилотов самолета «Уральских авиалиний»

Пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье, выполняя рейс по маршруту Москва — Симферополь. Авиапроисшествие случилось спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Самолет приземлился в поле в километре от взлетно-посадочной полосы. Горящий двигатель отвалился при посадке, но возгорания борта удалось избежать.

«На самом деле, это повседневная работа летчиков, к которой они готовятся всю жизнь, и иногда такие случаи могут произойти», —рассказывает специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов.

По мнению эксперта, пилоты А321 действовали в экстренной ситуации абсолютно правильно.

«Летчики на тренажере отрабатывают действия при таких ситуациях. Поэтому у пилотов это все на подсознательном уровне. Это повседневная работа летчиков, которая бывает иногда сложнее, а иногда проще», — объяснил Романов в беседе с Федеральным агентством новостей.

К сожалению, самолеты очень часто сталкиваются с птицами, в том числе, из-за наличия мусорных полигонов вблизи аэропорта, говорит бывший летчик.

«Поэтому птиц в районе аэропорта очень много, чего не должно быть. Согласно нашему воздушному кодексу полигоны с мусором должны находится не ближе 15 километров от аэропортов. Чайки прилетают на мусор, который как-то можно употреблять. Это огромная проблема для авиации, первая статья ущерба для всех авиакомпаний», – сказал Романов.

Однако современная авиационная промышленность решает эту проблему, отмечает эксперт. При испытаниях современных двигателей, среди прочего, в них бросают мороженую гусиную тушку.

«В принципе, двигатель должен это испытание выдерживать. Здесь идет работа по всем направлениям, а именно — отпугивание птиц и создание двигателей, которые могут работать в экстренных условиях», — добавил собеседник ФАН.

Сообщается, что экипаж благополучно эвакуировал всех пассажиров. По данным МЧС, незначительные травмы получили десять человек, среди которых трое детей. У них, в основном, ссадины и ушибы. Также в ведомстве сообщили, что на место аварийной посадки прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Возникший пожар был молниеносно потушен.

Позже в Росавиации рассказали, что при взлете лайнер столкнулся со стаей птиц и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Информацию о пожаре на борту в ведомстве опровергли.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело после жесткой посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Добавим, что транспортная прокуратура также начала проверку обстоятельств происшествия с самолетом «Уральских авиалиний». Место ЧП посетил заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.