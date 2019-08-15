В ГД предложили США показать ракету, технологию которой РФ «пытается украсть»

Москва, 15 августа. США и самостоятельно далеко пошли в краже чужих технологий, а если они в чем-то подобном подозревают Российскую Федерацию, то пусть представят ракету, технологию которой она якобы пытается украсть. Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

По его словам, такие заявления американской стороны некорректны и недопустимы, но «для Вашингтона давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях».

«Что касается кражи технологий у американцев... Тогда пусть они покажут ту самую ракету, технологию которой мы пытаемся украсть, если мы ее пытаемся украсть», — подчеркнул депутат Госдумы.

Шерин обратил внимание на то, что Штаты самостоятельно «неплохо преуспели в этом деле» после того, как вывезли из Германии инженеров, что «помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии», передает РИА Новости.

Ранее помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Москву в «краже американских технологий, связанных с созданием гиперзвукового оружия».