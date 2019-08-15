Пассажиры севшего на брюхо А321 назвали пилота гением

Москва, 15 августа. Пассажиры самолета, совершившего сегодня экстренную посадку в районе Рыбинского, благодарят экипаж за слаженную работу во время ЧП. Одна из них рассказала о действиях пилота, назвав его гением.

«Пилот гений! Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Будет возможность передайте поклон от пассажиров. Когда мы приземлились, то подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их. Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт», — рассказала kp.ru Ольга.

По словам женщины, при посадке было два резких удара, после которых пассажиров оперативно начали выводить из самолета. Высказалась она и об основной версии произошедшего. Напомним, предварительная причина – попадание птиц в двигатели самолета. Об этом ранее заявил директор компании-перевозчика Сергей Скуратов.

«Кстати, о птицах. Я не знаю почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ», — подчеркнула Ольга.

В четверг утром Airbus компании «Уральские авиалинии» был вынужден приземлиться в поле. На его борту находились 220 человек. По последним данным, никто не погиб, пострадали 23 человека. Сейчас следователи продолжают расследование – возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).