Москва, 15 августа. Минтранс России разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер. Отмечается, что проект под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в ходе заседания проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», которое прошло на минувшей неделе.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источника, Минтранс России разработал новую методику по установке дорожных камер, специалисты в целом одобрили методику. При этом она будет дорабатываться с учетом полученных замечаний. Ожидается, что документ утвердят в сентябре. Согласно документу, место установки камеры нужно выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступлений в бюджет от штрафов». Кроме того, владельцам дорог методика рекомендует размещать в Сети информацию о расстановке камер.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах являются безопасность и сохранение жизней людей, поэтому специально прятать оборудование на дорогах не нужно. Глава российского государства во время заседания Госсовета призвал специально не прятать камеры видеонаблюдения на российских дорогах. По его словам, в этом случае происходит подмена смысла всех проводимых мероприятий. Путин подчеркнул, что «вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф».

Кроме того, Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры. В опубликованном на сайте Кремля документе указывается, что поручение должно быть выполнено до 1 февраля 2020 года. Кроме того, в перечне значатся и другие поручения по итогам Госсовета. Путин поручил к 1 декабря разработать госпрограмму по обеспечению безопасности на дорогах, создать единую федеральную систему контроля междугородних автобусных перевозок, а также снизить стоимости электроэнергии для освещения дорог.

Сообщалось, что требования к расстановке дорожных камер контроля скорости движения автомобилей разработает рабочая группа, которая будет создана при комитете Госдумы по транспорту и строительству. Она законодательно определит, где можно и нельзя устанавливать фиксирующую аппаратуру.

По данным на начало текущего года, на российских дорогах работали 16 тысяч камер. Как сообщил заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Бидонько, порядка 80% штрафов автовладельцам было оформлено по материалам камер. При этом на некоторых участках дорог может быть установлено сразу несколько камер, из-за чего водитель будет оштрафован несколько раз за одно и то же нарушение.

Напомним, в Госдуме рассказали, куда идти россиянам со штрафами за превышение «средней скорости». Если какому-либо автолюбителю в России придет штраф за нарушение так называемой «средней скорости», его необходимо оплатить. Но потом у водителя будет полное право оспорить вынесенное наказание в суде, так как в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях такого понятия, как это парадоксально ни звучит, попросту не существует.