Пассажир поделился подробностями жесткой посадки самолета А-321 в Подмосковье

Москва, 15 августа. Пассажир самолета Airbus А321, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, поделился подробностями ЧП. По его словам, при наборе высоты находящиеся на борту ощутили маленький взрыв, после которого начал отказывать двигатель.

«Самолет начал терять высоту, и мы упали в поле. Когда приземлились, все люди в панике начали разбегаться», — рассказал мужчина.

Пассажир сообщил, что после посадки он и другие находившиеся на борту вышли к дороге. Там они прождали больше двух часов, после чего пассажиров забрал автобус, чтобы доставить обратно в аэропорт Жуковский. Также мужчина отметил, что эвакуация проходила нормально, а экипаж самолета оказывал помощь.

«Стюардесса кричала, чтобы никто не паниковал. Открыли экстренные боковые выходы. Трапы надулись, все люди стали по ним скатываться. Сначала всех людей эвакуировали, потом экипаж», — рассказал пассажир телеканалу «360».

Ранее Главное управление МЧС России по Московской области опубликовало видео эвакуации пассажиров самолета А321.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс Москва — Симферополь, совершил жесткую посадку вблизи деревни Рыбаки Раменского района через несколько минут после вылета. По предварительным данным, двигатели воздушного судна остановились после попадания птиц в турбины.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. При жесткой посадке пострадали 23 человека, пишут «Известия». Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фото с места ЧП.