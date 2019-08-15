Самолет готовится к аварийной посадке в «Шереметьево»

Москва, 15 августа. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва — Самара, готовится к экстренной посадке в воздушной гавани «Шереметьево» из-за отказа гидросистемы. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

«В «Шереметьево» готовится к аварийной посадке самолет рейсом Москва — Самара», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, на борту отказала гидросистема.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, сегодня утром самолет перевозчика «Уральские авиалинии» Airbus-321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, после вылета из «Жуковского» совершил жесткую посадку в поле.