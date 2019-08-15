СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Москва, 15 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после аварийной посадки А321 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки лайнера, следовавшего из столицы в Симферополь, передает RT.

Согласно предварительным данным Росавиации, на борту пассажирского лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Практически сразу после взлета самолет столкнулся с птицами, попадание которых в турбину двигателя привело к неисправности в его работе.

В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают экстренные службы.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, самолет отечественного авиаперевозчика «Уральские авиалинии» Airbus321, следовавший рейсом Москва — Симферополь, после вылета из воздушной гавани «Жуковский» совершил аварийную посадку в поле около деревни Рыбаки в Московской области.