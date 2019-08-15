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Трехлетнего мальчика под Омском ищут с помощью квадрокоптеров

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Трехлетнего мальчика под Омском ищут с помощью квадрокоптеров

Омск, 15 августа. К поискам пропавшего в лесах Омской области трехлетнего мальчика подключили два квадрокоптера, а также вездеход.

Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел, уточнив, что поисками малыша занимаются 600 полицейских, волонтеров и местных жителей, а также вертолеты Росгвардии и два частных самолета.

Напомним, что трехлетний ребенок пропал днем во вторник: родители мальчика отправились в лес собирать ягоды, оставив малолетнего малыша одного в машине. Вернувшись, они обнаружили, что сын пропал.

Добавим, что сегодня планируется расширить зону поиска и привлечь дополнительные силы полиции. Кроме того, повторно будут обследованы заболоченные места в радиусе поисковых мероприятий.

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Источник: РИА Новости
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