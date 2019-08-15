Москва, 15 августа. Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям страны с просьбой изменить стандарты системы «все включено» в отелях. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциация туристических операторов России.

Продавцы в Турции предлагают ограничить систему «все включено». Отмечается, что Торгово-промышленная палата Манавгата, который расположен около города Сиде, отправила письмо в министерство туризма и культуры Турции. Специалисты обратились в ведомство с просьбой пересмотреть стандарты all inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу.

Эксперты напомнили, что Турция взяла курс на привлечение качественного туриста, который способен потратить не менее тысячи долларов за визит на национальные курорты. Представители турецкой торговли считают, что all inclusive «убивает» их бизнес. Они призвали пересмотреть формат обслуживания, чтобы у продавцов и отелей была «честная конкуренция» за расходы гостей.

Ранее эксперты назвали самые дешевые и популярные курорты Турции. Более половины путевок, приобретенных россиянами летом 2019 года, приходятся на Турцию.

При составлении списка использовались данные об онлайн-продажах турпакетов от ведущих туроператоров. Эксперты выяснили, что Турция является не самым бюджетным направлением. Средняя стоимость тура в эту страну составила 98 тысяч рублей. По России этот показатель в два раза ниже — 49 тысяч рублей. Кроме того, отдых в Турции подорожал на 15% по сравнению с прошлым годом: в 2018 году средняя стоимость тура составляла 85 тысяч, а в 2017 — 76 тысяч рублей.

Среди курортов Турции самым дорогим оказался Белек: средняя стоимость тура с проживанием для одной семьи здесь составляет 155 тысяч рублей. Экономнее всего можно отдохнуть в Мармарисе: здесь средняя цена путевки — 73 тысячи.

Самыми популярными курортами Турции для пляжного отдыха стали Аланья (средняя стоимость 89 тысяч рублей), Кемер (94 тысячи) и Сиде (109 тысяч). Также в топ-5 вошли Бодрум (средний чек 103 тысячи на семью) и Анталья (118 тысяч).

Стоимость самого дешевого тура, который удалось приобрести россиянину летом 2019 года, составила 9826 рублей. За эти деньги один турист проведет четыре ночи в Мармарисе в отеле категории четыре «звезды» с завтраками и ужинами. Самая дорогая путевка в Турцию обошлась в 579 712 рублей. За эту сумму трое взрослых и ребенок отправятся на 11 ночей в пятизвездочный отель в Кемере, работающий по системе «ультра все включено».

Почти половина забронированных путевок в Турцию приходится на отели категории пять «звезд». В 2019 году этот показатель составил 49%, тогда как в прошлом году такой вариант выбрали 40% отдыхающих. 38% туристов отправятся в четырехзвездочные отели, а 12% — в трехзвездочные. При этом в среднем туристы планируют провести в Турции девять ночей.

Большинство туристов предпочли туры с системой питания «все включено». Доля таких путевок составила 65%. 32% отдыхающих позволили себе систему «ультра все включено». 2% туристов выбрали только завтраки и ужины, а 1% — одни лишь завтраки.

В большинстве случаев россияне летят в Турцию вдвоем: доля таких туров составила 44%. 19% путевок выкупили группы из двоих взрослых и одного ребенка. Еще 9% приходится на компании взрослых путешественников без детей. 7% туристов предпочли ехать в Турцию в одиночестве. Такая же доля приходится на одного взрослого с ребенком и для компании взрослых с детьми. 6% туров забронировали семьи, включающие двух взрослых и двух и более детей. Реже всего в Турцию едет один взрослый с двумя и более детьми — доля таких туров составила всего 1%.