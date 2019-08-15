Роскачество назвало марки безопасных школьных пиджаков для мальчиков

Москва, 15 августа. Эксперты Роскачества исследовали школьные пиджаки для мальчиков. Как показала проверка, требованиям безопасности отвечают 60% изученных образцов.

В рамках исследования сотрудники Роскачества закупили школьные пиджаки 28 торговых марок. 20 из них были произведены в России, еще по три — в Белоруссии и Китае. Также специалисты протестировали по одному образцу из Бангладеш и и Узбекистана. Стоимость проверенных образцов варьируется от 1230 до 6390 рублей.

Каждый пиджак исследовали по 61 параметру в государственном Инновационном научно-производственном центре текстильной и легкой промышленности. Изучались не только токсичность, гигроскопичность и воздухопроницаемость ткани, но и качество пошива, а также прочность.

В результате формальдегид не нашли ни в одном из пиджаков, то есть все образцы являются не токсичными. Проверку на гигроскопичность провалили два изделия, еще восемь образцов продемонстрировали несоответствие требованиям воздухопроницаемости. Один пиджак показал плохие результаты сразу по обоим параметрам. В итоге выяснилось, что 11 изделий из 28 не соответствуют требованиям регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

По словам специалистов, оптимальный состав школьного пиджака должен включать от 45% натуральных или искусственных волокон (например, вискозы). Кроме того, подкладка изделия должна содержать не менее 50% вискозы. Исследование выявило, что у 10 образцов содержание шерсти или вискозы не соответствовало заявленному. Еще один производитель вообще не указал эти данные на маркировке, что является нарушением прав потребителя.

Отмечается, что все пиджаки успешно прошли тест на устойчивость окраски ткани. Также достаточно хорошо изделия показали себя при проверке на прочность: разрывную нагрузку выдержала ткань верха 23 образцов, а подкладка порвалась слишком быстро только у одного пиджака. Кроме того, эксперты проверили, насколько быстро ткань изделий скатывается. У 10 образцов катышки появились слишком быстро.

Также проверялось, как пиджаки переносят стирку и химчистку. Оказалось, что химчистка не повлияла ни на одно изделие. При стирки образцы показали себя хуже: у пяти пиджаков села подкладка, еще у двух — верх.

В итоге эксперты признали качественными и безопасными школьные пиджаки для мальчиков торговых марок Desalu, SLV, Natali-Style, Shaluny, «Старт», Gulliver, «Наша форма», Sky Lake, Aivengo School и Kavalier New. Уточняется, что образцы брендов «Наша форма» и «Старт», соответствуют как обязательным, так и опережающим требованиям по качеству и безопасности.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы. В первую очередь, по словам экспертов, необходимо обратить внимание на маркировку одежды и наличие документов о соответствии продукции обязательным требованиям.