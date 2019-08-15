Куйвашев назвал героями экипаж, посадивший самолет в Подмосковье

Екатеринбург, 15 августа. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями экипаж воздушного лайнера «Уральских авиалиний», который в четверг совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском из-за попадания чаек в турбину двигателя.

По словам губернатора региона, экипаж уральской авиационной компании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Куйвашев отметил, что командир воздушного судна (КВС) — житель Екатеринбурга Дамир Юсупов.

«Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в четверг утром экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 из Подмосковья в Симферополь. По предварительной информации Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), на борту самолета было 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, воздушное судно столкнулось с птицами, попадание которых в двигатели привело к неисправностям в их работе. Согласно данным подмосковного МЧС, пострадали 10 человек.